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MSB: Saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG’li etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPGli teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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MSB: Saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG’li etkisiz hale getirildi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terörle mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Kahraman Komandolarımız, Zeytin Dalı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPGli teröristi etkisiz hale getirdi. Mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek” denildi.

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