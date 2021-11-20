MSB: Sınırda FETÖ ve DEAŞ üyeleri yakaladık

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 kişii ile, Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 2 kişinin yakalandığını duyurdu.

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Yunanistan ve Suriye sınırında 7 kişi yakalandı.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklama şöyle:

“Ülkemizden Yunanistan’a geçmeye çalışan 5 şahıs ile Suriyeden ülkemize girmeye çalışan 2 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan ikisinin FETÖ birinin ise DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.”

FETÖ ŞÜPHELİSİ HAKİM

Gözaltına alınan ve yapılan kimlik kontrolünde FETÖ ile ilişkisinin bulunduğu belirlenen B.Ö.’nün, görevinden ihraç edilmiş hakim olduğu tespit edildi.

Öte yandan görevinden istifa ettiği öğrenilen üsteğmen T.Y. de Edirne İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan FETÖ şüphelisi T.Y’nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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