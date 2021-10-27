Muğla’da 46 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında iki ayrı yerde Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen iki lastik bot içerisinde toplam 46 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Mustafa SARIİPEK

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Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 26 Ekim tarihinde ilki saat 01.50'de lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 25 düzensiz göçmen kurtarıldı.

TÜRK KARASULARINA İTİLDİLER

Günün ikinci olayı yine Marmaris açıklarında 03.20'de gerçekleşti. Bu kez yine Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 21 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Botu ekiplerince kurtarıldı.