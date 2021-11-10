Muğla’da 70 kaçak ev yıkılacak

Muğla'nın Menteşe ilçesinde idari ve yargı süreci tamamlanan, yapı kayıt belgeleri iptal edilen başta Kıran, Sarnıç ve Kuyucak Mahalleleri olmak üzere muhtelif mahallelerde toplam 70 adet kaçak yapı yıkılacak.

Mustafa SARIİPEK

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Muğla’nın Menteşe ilçesinde kaçak yapılara ilişkin 6. Etap Yıkım çalışmasında idari ve yargı süreci tamamlanan, yapı kayıt belgeleri iptal edilen başta Kıran, Sarnıç ve Kuyucak Mahalleleri olmak üzere muhtelif mahallelerde toplam 70 adet kaçak yapı yıkılacak.

Yıkımlar bugün(Çarşamba) Sarnıç Mahallesi Akbük mevkii, Kıran Mahallesi Turnalı mevkii ve Kuyucak Mahallesi Obrukalan mevkiinde devam etti. Yıkım kararı kendilerine tebliğ edilen birçok yapı sahibinin yıkım işlemleri kendileri tarafından yapıldı.

DAVALARI DEVAM EDEN 22 BİNA YIKIMI ERTELENDİ

yıkımlar çerçevesinde 7 bina Menteşe Belediye ekipleri tarafından, 14 bina sahipleri tarafından yıkılırken, yıkım kararı kesinleşen 16 binanın yıkımı belediye ekipleri ve vatandaşlar tarafından gerçekleştirilecek.

22 binanın davalarının devam etmesi, yürütmeyi durdurma kararı alınması nedeniyle yıkımı ertelendi. Yıkım kararı bulunan binaların yıkımı için sabah saatlerinde bölgeye hareket eden Menteşe Belediyesi ekiplerine ilçe jandarma ve zabıta ekipleri eşlik etti. Menteşe 6. Etap yıkım çalışmalarına devam edilecek.

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