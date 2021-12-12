Muğla’da 87 litre etil alkol ele geçirildi

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde Kavaklıdere İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince 87 litre etil alkol ve çok sayıda cinsel güç arttırıcı hap ele geçirildi.

Mustafa SARIİPEK

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Muğla’nın Kavaklıdere ilçesinde yılbaşı öncesi denetimlerini artıran İlçe Emniyet Amirliği, Yatağan Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgiler ve gün boyu yapılan takibin ardından bir işyeri ve eve operasyon düzenledi.

Operasyonda 87 litre etil alkol ve çok sayıda cinsel güç arttırıcı hap ele geçirilirken M.T. isimli bir şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak savcılığa sevk edildi.