Muğla’da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Muğla’nın Seydikemer ilçesi yakınlarında bugün akşam saatlerinde meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı, 1 kişi yaşamını yitirdi 3 kişi yaralandı.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Seydikemer ilçesi yakınlarındaki Uğurlu Mevkii'nde bugün akşam saatlerinde meydana gelen kazada Seydikemer Belediyesi'nde çalışan evli ve iki çocuk babası 44 yaşındaki Ramazan Meltem'in kullandığı 07 EUL 41 plakalı otomobil ile Resul Enes'in kullandığı 09 AFZ 073 plakalı kamyonet çarpıştı.

YARALILARI OTOMOBİLDEN GÜÇLÜKLE ÇIKARABİLDİLER

Kazadan sonra hurda haline gelen otomobildekileri kurtarmak için önce vatandaşlar, ardından bölgeye çağrılan Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile sağlık ekipleri yoğun mücadele etti.

Yaklaşık bir saat süren çalışmalar sonrasında kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla Fethiye'deki hastanelere kaldırılıp tedavi altına alınırken belediye personeli Ramazan Meltem’in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Meltem'in cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

BELEDİYE BAŞKANI TAZİYE MESAJI YAYINLADI

Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz yaptığı açıklamada, ”Belediye Personelimiz, mesai arkadaşımız Ramazan Meltem'i elim bir trafik kazası sonucu kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Ramazan Meltem'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Belediyemize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun” dedi.