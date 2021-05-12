Mühendis odaları İşkencedere için ayağa kalktı

Rize'nin İkizdere ilçesindeki İşkencedere Vadisi’nde Cengiz İnşaat'a taş ocağı ruhsatı verilmesinin ardından yöre halkının doğayı koruma gayretine bir destek de mühendis odalarından geldi. TMMOB ve bağlı 22 mühendis odasının genel başkanı ortak yazılı açıklama yaptı, İşkencedere'de verilen taş ocağı ruhsatının derhal iptal edilmesini istedi. Açıklamada inşaat firmasının bitmek bilmez rant hırsına sahip olduğu vurgusu yapılarak; “Tüm yetkilileri bilim insanlarının, çevre gönüllülerinin, yöre halkının ve doğanın sesine kulak vermeye, bu insanlık suçuna dur demeye davet ediyoruz” denildi.

AMAÇ MALİYETİ DÜŞÜRMEK



Taş ocağından çıkarılacak taşların İyidere'de inşa edilecek Lojistik Merkezi ve liman inşası öncesi deniz dolgusunda kullanılacağı belirtilen açıklamada; “Bölge halkının ve doğal hayatın yaşam kaynağı olan ormanlık alanın yok edilmesi kabul edilemez. Lojistik Merkezi ihalesini alan şirketin maliyetlerini düşürmek için gerçekleştirilmek istenen bu doğa katliamı hem yasaların, hem de yaşam hakkının ihlali anlamına gelmektedir. Madencilik faaliyetleri, sermaye kesimlerinin kâr hırsı gözetilerek değil, halkın ihtiyaç ve çıkarları gözetilerek yürütülmelidir. Halkın yaşam hakkını ve sağlığını görmezden gelen, doğal yaşamı tehdit eden, çevreye telafisi imkânsız zararlar veren bir madencilik anlayışı kabul edilemez” ifadeleri kullanıldı.

Ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi:

* Yaklaşık 100 bin ağacın bulunduğu 100 hektar ormanlık alanı kapsayan ve İşkencedere`deki tüm doğal yaşamı ve ekosistemi ortadan kaldıracak olan taşocağı ruhsatı derhal iptal edilmelidir.

* Ülkemizin ormanlık alanları her yıl çeşitli gerekçelerle tahrip edilmektedir. Yaşamsal ve çevresel etkileri göz önünde bulundurulmaksızın hazırlanan projeler, açılan yollar ve yürütülen madencilik faaliyetleri nedeniyle nitelikli ormanlık alanlarımız zarar görmektedir.

* Yakın zamanda Kaz Dağları`nda, Fatsa`da, Kuzey Ormanları`nda yaşanan orman katliamlarının görüntüleri yürekleri sızlatmaya devam ederken, bu görüntülere yenilerinin eklenmesine izin vermeyeceğiz.

* İkizdere`de daha şimdiden, taşocağı bölgesine yol açabilmek için binlerce ağaç yok edildi. İnşaat firmasının doymak bilmez rant hırsı, hepimizin gözleri önünde ülkenin ve doğanın geleceğini yok ediyor. Tüm yetkilileri bilim insanlarının, çevre gönüllülerinin, yöre halkının ve doğanın sesine kulak vermeye, bu insanlık suçuna dur demeye davet ediyoruz.

İŞTE ORTAK AÇIKLAMAYA İMZA ATAN BAŞKANLAR



Mühendis odalarının internet sitelerinde ve sosyal medya hesaplarından da paylaşılan ortak açıklamaya imza atan oda başkanlarının isimleri ise şu şekilde:

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanı Emin Koramaz, Bilgisayar Mühendisleri Odası Başkanı Ali Rıza Atasoy, Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet Kahraman, Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı Bülent Pala, Fizik Mühendisleri Odası Başkanı Abdullah Zararsız, Gemi Mühendisleri Odası Başkanı Salih Bostancı,Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası Başkanı Feramuz Aşkın, Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Yüşür Üzümcü, Harita Mühendisleri Odası Başkanı Ali İpek, İçmimar Odası Başkanı Emrah Kaymak, İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Taner Yüzgeç, Jeofizik Mühendisleri Odası Başkanı Şevket Demirbaş, Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Hüseyin Alan, Kimya Mühendisleri Odası Başkanı Ali Uğurlu, Maden Mühendisleri Odası Başkanı Ali Uğurlu, Makine Mühendisleri Odası Başkanı Yunus Yener, Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası Başkanı İrfan Türkkolu, Mimarlar Odası Başkanı Deniz İncedayı, Peyzaj Mimarları Odası Başkanı Yasin Otuzoğlu, Şehir Plancıları Odası Başkanı Gencay Serter, Tekstil Mühendisleri Odası Başkanı Aykut Üstün ve Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Remzi Suiçmez