Mülteciler bu sefer Avrupa’dan İstanbul’a kaçarken yakalandı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube ekipleri, göçmen kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik 2 ticari taksiyi takibe aldı.

Yapılan takip ve çeşitli çalışmalar sonucu Edirne güzergahını kullanarak İstanbul istikametine göçmen sevkiyatı yapan 2 ticari taksi Karadeniz Mahallesi Yağcı bağlantı yolu üzerinde durduruldu. Her iki araç içerisinde yapılan kontrollerde toplam 11 Pakistan uyruklu mülteci yakalandı.

Araç sürücüleri Y.I. ve S.G. de gözaltına alınarak soruşturma işlemlerine başlandı. Mülteciler ise Tekirdağ Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünde geçirildikten sonra İl Göç İdaresine teslim edilecek.