Müsilaj komisyonu üyeleri, atık su arıtma merkezini inceledi
TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu üyeleri, Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde Atık Su Arıtma Merkezinde incelemelerde bulundu.
TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu Başkanı Mustafa Demir ve beraberindeki heyet, Tekirdağın Ergene ilçesinde Ergene-1 Organize Sanayi Bölgesi Atık Su Arıtma Merkezine geldi.
Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı tarafından karşılanan komisyon üyeleri, tesislerde incelemelerde bulunarak, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Tesislere gelen kirli su ile arıtılmış suyun son halini gören heyete, merkezde bir de sunum yapıldı. Sunumun ardından heyet ilçeden ayrıldı. DHA