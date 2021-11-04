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NATO ve Pakistan fırkateynleri Aksaz’a demirledi

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen ve 10 ülkenin katıldığı Doğu Akdeniz tatbikatı kapsamında NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2), NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Deniz Görev Grubu-2 (SNMCMG-2) unsurları ile birlikte Pakistan Deniz Kuvvetlerine ait PNS ALAMGIR (F-260) fırkateyni Aksaz'a demirledi.

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NATO ve Pakistan fırkateynleri Aksaz’a demirledi

Türkiye’nin ev sahipliğinde, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sevk ve idaresinde düzenlenen “Doğu Akdeniz-2021 Davet Tatbikatı” devam ediyor. 12 Kasım'a kadar sürecek tatbikata 10 ülkeden 35 gemi ve yaklaşık 5 bin personel katılıyor.

Doğu Akdeniz-2021 Davet Tatbikatı kapsamında, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2), NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Deniz Görev Grubu-2 (SNMCMG-2) unsurları ile birlikte Pakistan Deniz Kuvvetlerine ait PNS ALAMGIR (F-260) fırkateyni Muğla Marmaris Aksaz Limanı'nı ziyaret etti.

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