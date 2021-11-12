Nikahlarına giderken evlerinin yandığını öğrendiler

İstanbul Beyoğlu’nda 5 katlı binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın ekiplerce söndürülürken binada hasar meydana geldi. Binada yaşayan bir çiftin bugün nikah töreni olduğu öğrenilirken, yangın havadan görüntülendi.

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Beyoğlu İstiklal Mahallesi Ali Kabuli Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binanın çatı katında saat 13.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının çıktığı anda binada olan iki kişi dumanları fark edince kendilerini dışarı attı. Çatı katının alevler içinde kaldığı gören mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi.

İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale etti.

“BUGÜN NİKAHA GİDECEKLERDİ”

Binada Eren ve Eda isminde yeni evli bir çiftin yaşadığı öğrenildi. Çiftin bir ay önce düğün yaptıkları, bugün de nikah törenleri olduğu ortaya çıktı. Binada yaşayan çiftin akrabası olduğunu söyleyen bir kadın, “Burası yengemle dayımın evi. Çocuklarının da nikahı olacaktı, bugün nikaha gideceklerdi. Benim evim de ileride. İtfaiyeleri görünce kalkıp hemen buraya geldim ve alevleri gördüm. Müdahale edenlerden Allah razı olsun. Durumları iyi değil, zaten kirada oturuyorlar. Düğünü de yeni yaptılar, bir sürü masrafları var” dedi.

YANGIN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken, binadan yükselen dumanlar da drone ile görüntülendi. İHA

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