Odunpazarı ‘model’leşti

CHP ve Kent Konseyi işbirliğinde geliştirilen model sokak hayata geçirildi.

Kemal ATLAN

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EROĞLU: HEDEFİMİZ DAHA TEMİZ DÜNYA

ESKİŞEHİR'İN Odunpazarı ilçesinin CHP Belediyesi ve Odunpazarı Kent Konseyi işbirliği çerçevesinde geliştirilen ve pilot sokak olarak ilk Model Sokak'ta hayata geçirilen projenin tanıtımı yapıldı.

Model Sokak Projesi'nin tanıtımı için gerçekleştirilen törene Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru, Odunpazarı Belediyesi Başkan Yardımcısı Emre Genç, Akarbaşı Mahallesi Muhtarı Ali Selçuk Yüceland, Proje Koordinatörü Engin Eroğlu ile çok sayıda vatandaş katıldı. ‘Kirletilmeyen yerin temizliğe ihtiyacı yoktur' ilkesi ile hayata geçirilen Model Sokak Projesi töreninde konuşma yapan Proje Koordinatörü Engin Eroğlu, temiz sokaklara sahip olmak için bu projeyi hayata geçirdiklerini ifade etti. Eroğlu, “Yerleri kirletmeden temiz olmayı başaracağız. Model Sokak Projesi ile topyekûn bilinçlenme ve uygulama ile hedefimiz olan daha temiz bir dünyaya kavuşacağız” dedi.

ÖRNEK OLACAK

KENT Konseyi Başkanı İsmail Kumru da Odunpazarı'nda gerçekleştiren bu tarz projelerde köprü vazifesi gördüklerini belirterek, Başkan Kurt'un sahip olduğu meclisin sadece meclis üyeleri ile değil, kentteki her bir birey ile yönetildiği anlayışı ile hareket ettiklerini söyledi. Bireyin yaşadığı bölgedeki görevini yerine getirmesi için çalıştıklarını ifade eden Kumru, sadece dilekçe veren değil, sorunun çözümüne ortak olan kişiler olmak için çalıştıklarını ifade etti. Model Sokak'ta da çözümün bir parçası olmak için hareket ettiklerini belirten Kumru, “Model Sokak'ta hayata geçen bu projenin domino etkisi yaratarak tüm Türkiye'ye örnek olacağına inanıyorum” diye konuştu.

BAŞKAN KAZIM KURT, PROJEYE İNANDIĞINI DİLE GETİRDİ:

SONUNA KADAR ARKASINDAYIM

ODUNPAZARI Belediye Başkanı Kazım Kurt da törende yaptığı konuşmada, Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün 380 personel ve 49 araçla Odunpazarı'na hizmet verdiğini söyleyerek,

“Geçen yıl yaptırdığımız hesapta, zamansız çıkarılan çöpler yüzünden ayda 100 bin lira ekstra yakıt harcaması gerçekleştirdiğimizi gördük. Bu hepimizin cebinden çıkan para. Bu para ile sizlerin yararlanabileceği parklar, oyun alanları, spor tesisleri yapabilirdik. Kentimizin ihtiyaçlarını daha kolay karşılayabilirdik. Bu projeyi birlikte başarıya ulaştıracağız. Birbirimizi uyararak, bilinçlendirerek, birbirimizle kaynaşarak, eskiden olduğu gibi mahallelerdeki arkadaşlığı, dostluğu sağlayarak başarılı olacağız. Akarbaşı Mahallesi'nden başlayan Model Sokak Projesi'nin yıl sonuna kadar 10 sokakta daha hayata geçmesini istiyorum. Projenin sonuna kadar arkasındayım” şeklinde konuştu.