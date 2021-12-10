Oğlunu borçlandırıp, milyonlarca liralık gayrimenkul almışlar

Adana'da 123 kişiyi mağdur edip 10 milyon TL'lik haksız kazanç elde eden 3 ayrı tefecilik şebekesine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 5'i tutuklandı.

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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte paraya ihtiyacı olan kişilere faizle borç verip, teminat olarak çek ve senet alan, borcunu ödemeyenlere icra işlemi başlatıp, 123 kişiyi mağdur ederek 10 milyon TLlik vurgun yapan 3 ayrı tefecilik şebekesini deşifre etti. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama çıkartmasının ardından operasyon için harekete geçen ekipler, 7 Aralıkta şafak vakti 17 adrese eş zamanlı baskın yaptı.

15 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı, şebeke üyelerinden Mehmet Emin Ömeroğlunun cezaevinde olduğu, adresinde bulunmayan bir şüpheliyi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Adreslerdeki aramalarda 1 milyon 723 bin 200 TL değerinde 42 senet, 4 çek, 2 araç satış sözleşmesi, 2 dekont, 3 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 45 bin TL, 9 uyuşturucu hap, 1 teleskobik cop, alacakların yazılı olduğu çok sayıda ajanda ve not kağıdı ele geçirildi.

İŞ İNSANININ OĞLUYLA ARKADAŞ OLMUŞ

Gözaltına alınan şüphelilerden Yaşar Ünlüişlerin, iş insanı S.K.nin oğlu M.K. ile arkadaş olup ağına düşürdüğü ve farklı tarihlerde şirket hesabına yaklaşık 400 bin TL gönderdiği ortaya çıktı. Babasıyla arasının kötü olduğu öne sürülen M.K.nin borcunu ödeyemediği, Ünlüişler’in de parayı S.K.den istediği belirlendi. Tehdit edildiği öne sürülen S.K.nin de yaklaşık 2,5 milyon TL değerinde gayrimenkulü Ünlüişlere devrettiği saptandı.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 2si savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, 13ü ise adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Yaşar Ünlüişlerin de aralarında bulunduğu 5i tutuklanırken, 8 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

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