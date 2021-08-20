Oğluyla tartışan kadın hayatını kaybetti

İzmir’in Karabağlar ilçesinde, oğluyla tartışması sonucu fenalık geçirdiği ileri sürülen kadın yaşamını yitirirken, geçirdiği sinir krizi sonrası cama yumruk atarak yaralanan kadının oğlu ise hastanedeki tedavisinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Olay, sabaha karşı Maliyeciler Mahallesi 52/1 Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın 3'üncü katında meydana geldi. İddiaya göre, ayrı yaşadığı eşi C.K. ile boşanma aşamasında olan Ülviye K.(55) ile birlikte yaşadığı oğlu S.K. (28) arasında tartışma çıktı.

Tartışma seslerini duyan bina sakinleri durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler dairenin kapı girişinde Ülviye K.’yı yerde hareketsiz halde, oğlunu ise başucunda beklerken buldu. Bu sırada polisleri gören S.K., sinir krizi geçirmesi sonucu daire içerisinde cama yumruk atarak elinden yaralandı.

EŞİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Ekipler tarafından adrese acil sağlık ekipleri çağrıldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince polis eşliğinde şüpheli S.K., İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Adrese gelen diğer sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde ise Ülviye K.’nın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay Yeri İnceleme ve savcının incelemesinin ardından Ülviye K.’nın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Eşinin hayatını kaybettiğini duyarak olay yerine gelen C.K., sinir krizi geçirirken, hastanede tedavisi tamamlanan S.K., ise gözaltına alındı. Öte yandan, S.K'nin babasını arayarak annesi ile tartıştığını söylediği ileri sürüldü. (İHA)



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