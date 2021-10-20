Oğuzhan Kemçin davasında polis ve 112 ekibi olay gününü anlattı

Muğla’nın Menteşe ilçesinde 7 Temmuz günü alkollü sürücü Mestan Göksal’ın çarptığı bisikletli Oğuzhan Kemçin yaşamını yitirdiği kaza ile ilgili davaya devam edildi. Bugünkü duruşmada olay yerine giden polisler ve sağlık ekipleri dinlendi. Ayrıca otopsi raporunun henüz gelmediği öğrenildi.

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Duruşmada olay yerine giden Polis Memuru T.K. ifadesinde, “Yolun sağ tarafında 5 6 kişilik kalabalık bir grup vardı. Saat 03:50 sularıydı. Yanlarında durdum ne yapıyorsunuz burada dedim. Arabadan indim bisikleti fark ettim. Baktım cesette hemen oradaydı, sırt üstü yatıyordu, ayakları yola doğru bükülü bakıyordu. Yüzünde, göğsünde kafasında aşırı kan vardı. Maktulün olduğu yer çalılıkların arasıydı. Fazla giremedim, ambulansı aradınız mı dedim hayır dediler. Olay olalı ne kadar süre oldu dedim yarım saat dediler. Ambulansı polisi niye aramadınız diye kızdım. Maktulün fotoğraflarını çektim lambalarının yanıp yanmadığını tam hatırlamıyorum ama maktulün üstünde beyaz giysi vardı ve kan olmuştu rahat şekilde görülüyordu” dedi.

“MOTORLU BİR KİŞİ TELEFONU BULUP POLİSE TESLİM ETTİ”

Polis Memuru H.S. ise ifadesinde, “Uygulama yapıyorduk. Alkollü bir aileyle uğraşıyorduk. Denizli yolu kontrol noktasına motorlu bir şahıs geldiğini gördüm. Yolun kenarında bir kırık telefon bulduğunu söyledi. Telefonu nerede nasıl bulduğunu sorduğumda motorlu şahıs 1 kilometre geride yolun kenarında flaşı yanıyordu fark ettim dedi. Saat 01;15 sularıydı. Telefonu aldık ve motorlu şahıs gitti. Kimlik falan sormadık uygulama yaptığımız için” ifadelerini kullandı.

“AŞIRI KAN KOKUSU VARDI”

Ambulans Şoförü A.Ş. ve Acil Tıp Teknisyeni S.M.T. “4 civarlarında ihbar geldi. 2-3 dakika içinde olay yerine gittik. Maktül hemen görülüyordu, polislerden biri el fenerini açtı, kolaylıkla görülebiliyordu. Maktulün yattığı yer derin bir çalılıkların arasındaydı. Nabızlarına baktım 2’si de yoktu. Cihazı taktım kalp atışları düz çizgiydi. Ambulanstan indim, aşırı bir kan kokusu vardı, her tarafı kan içindeydi, göğüs bölgesini açtım her tarafı morarmıştı, kafasından yüzüne kan sızıyordu bildiklerim bu kadar” diye ifade verdi. Duruşma Adli Tıp Raporu’nun gelmesi için ileri bir tarihe ertelendi. (İHA)