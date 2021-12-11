Okul bahçesine girip liseli öğrenciye saldırdılar

İstanbul Kadıköy’de bir lise öğrencisi, dışarıdan okul bahçesine giren şahıslarca darp edildi. Yumrukların hedefi olan lise öğrencisinin suratına 5 dikiş atılırken yaşanan darp anları güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, geçtiğimiz pazar günü Kadıköy'de bulunan bir lisede meydana geldi. İddiaya göre, 15 yaşındaki Hubeyd K. isimli lise öğrencisi, yatılı olarak eğitim gördüğü okulun bahçesinde yürüdüğü esnada okulun öğrencisi olmadığı belirlenen iki kişinin önce sözlü ardından yumruklu saldırısına uğradı.

Aldığı darbeler sonrası olay yerinden koşarak uzaklaşan liseli öğrencinin elmacık kemiğinin kırıldığı ve gözaltına 5 dikiş atıldığı öğrenildi. Öte yandan, liseli öğrencinin darp edildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

“GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN OLMASI GEREKİYORDU”

Yaşanan olay sonrası konuşan çevre esnafından Fuat Demircan, “Biz bu olayı duyduk. Gerçekten üzücü bir durum. Normalde bu tarz olaylar burada pek fazla yaşanmazdı. Çocuk zaten yurtta kalıyormuş. Normalde güvenlik kulübesinde bir görevlinin olması gerekiyor. O esnada neredeydi? O da belli değil. Suçsuz bir çocuğun yaşıtları tarafından bu şekilde darp edilmesi gerçekten elim bir olay” diye konuştu. İHA

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