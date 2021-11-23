Okul servisinden inen öğrenciye yolun karşısına geçerken kamyon çarptı

Aksaray'da, okul servisinden inip yolun karşısına geçmek isteyen lise 1'inci sınıf öğrencisi Eslem C. (14), kamyonun çarpması sonucu yaralandı.

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Kaza, saat 16.10 sıralarında Bağlıkaya beldesinde meydana geldi. Lise 1’inci sınıf öğrencisi Eslem C.’ye, okul servisinden inip evine gitmek için yolun karşısına geçmek istediği sırada Uğur Ceylan (46) yönetimindeki 68 AAU 251 plakalı buğday yüklü kamyon çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle yaralanan Eslem, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Eslem C.’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kamyon sürücüsü Uğur Ceylan ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. DHA