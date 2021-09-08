Okul üniforması almak için çıktı, kamyonun altında kaldı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde yolun karşısına geçmek istediği sırada kamyonun altında kalan 5'inci sınıf öğrencisi Merve Arık (10), ağır yaralandı. Küçük kızın okul üniforması almak için annesi ile alışverişe çıktığı öğrenildi.

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Kaza, öğle saatlerinde İnönü Bulvarı’nda meydana geldi. Yatağan’a 21 kilometre uzaklıktaki Cazkırlar Mahallesi’nde yaşayan Fatma Arık, kızı Merve’ye okul üniforması almak için Yatağan’a geldi.

Merve, yolun karşısına geçmek istediği sırada Milas’tan Yatağan istikametine seyir halinde olan ve plakası öğrenilemeyen U.Ç. yönetimindeki kamyonun altında kaldı.

ŞOFÖR GÖZALTINA ALINDI

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan küçük kızın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kamyon şoförü U.Ç. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. DHA

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