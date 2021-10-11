Okulda yaşanan olaya ilişkin ülkücülerden açıklama

Eğitim İş Sendikası Hatay Şube Başkanı Mustafa Günal tarafından Antakya ilçesinde kendini ülkücü olarak tanıtan kişilerin bir okulu bastığı iddiasına ilişkin Ülkü Ocakları Hatay İl Başkanlığı’ndan açıklama yapıldı.

Can ÇAPAR

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Eğitim İş Sendikası Hatay Şube Başkanı Mustafa Günal, gün içerisinde yazılı bir açıklama ile kendini ülkücü olarak tanıtan kişilerin Perşembe günü Antakya'da bir okulu bastığını iddia etmişti.

İddianın haberleştirilmesinin ardından Ülkü Ocakları Hatay İl Başkanlığı, Hatay Adliyesi'nde basın açıklaması gerçekleştirdi.

Olaya ilişkin açıklama yapan İl Başkanı Alihan Döner, “Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı’nın Türk Gençliğinin lehine çaba ve faaliyetleri bu menfur zihniyeti rahatsız etmiş, çamur at izi kalsın mantığı ile alçakça iftiralara başvurmuşlardır” ifadelerini kullandı.

YAŞANAN OLAYI ANLATTI

“Hadise lanse ettikleri şekilde vuku bulmamıştır” diyen Döner, yaşanan olayı şöyle anlattı:

* Okul öğrencileri, vakfımız bünyesindeki gönüllülerimizle sohbet ederken saldırgan öğretmenler yanlarına gelmiş, öğrencilere ve arkadaşlarımıza hakaret ve tehdit içerikli söylemlerde bulunmuşlardır.

* PKK ve terör sempatizanı bazı öğretmenler ise ‘Sizin eğitim hayatınızı bitireceğim' tarzı ifadelerle sözlü saldırıda bulunmuş buna ilaveten öğrencileri kollarından çekiştirerek olay mahallinden uzaklaştırma girişiminde bulunmuştur. Bu tutumun tek sebebi öğrencilerin vatan-millet sevgisine sahip, terör ve yanlısı tutumlara karşı şuurlu kimseler olmasıdır.

* Öğrenci velileri de olayı öğrendikleri gibi okul yönetimine şikayetlerini sunmuş, evlatlarına yapılan bu aşağılama ve baskıcı müdahaleye sessiz kalmayacaklarını dile getirmiştir. Hataylı şehidimiz Ahmet Benli’nin adını taşıyan güzide bir eğitim kurumunda terör ve bölücülük faaliyetleri ile nam salmış birilerinin öğretmenlik yapması söz konusu olamaz, olmamalıdır.

* Sendika kılıfı altında yaptıkları bölücülük faaliyetleri kamuca malumdur. Bu faaliyetlere sessiz kalmayacağız. Genel Merkez ve İl Yönetimi olarak bu iftira karşısında kanuni haklarımızın takipçisi olacağız.

NE OLMUŞTU?

Eğitim İş Sendikası Hatay Şube Başkanı Mustafa Günal, kendini ülkücü olarak tanıtan kişilerin Perşembe günü Antakya'da bir okulu bastığını iddia etmişti.