Öldükten 4 ay sonra evinde cesedi bulundu

Kastamonu'da Ümit Bektaş (57), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Yapılan ilk incelemede yaklaşık 4 ay önce öldüğü belirtilen Bektaş'ın cenazesi, ölüm nedeninin tespiti için Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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Olay, gündüz saatlerinde Kuzeykent Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi’ndeki 2 katlı evde meydana geldi.

Ümit Bektaş’tan uzun zamandır haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri, yaklaşık 4 ay önce öldüğü tahmin edilen Ümit Bektaş’ın cesedi ile karşılaştı.

Yalnız yaşadığı ve eşinden ayrıldığı öğrenilen Bektaş’ın cenazesi, savcı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. DHA



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