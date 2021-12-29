Öldürdüğü komşusunun ailesinden özür diledi

Bursa'da bahçe duvarı nedeniyle tartıştığı komşusu Nizamettin Güngörmüş'ü tüfekle vurarak öldüren Tunay Tuncel hakim karşısına çıktı. Güngörmüş'ün ailesinden özür dileyen Tuncel, "Evimin bahçesinde esrar yetiştirmek istediği için istemeyerek öldürdüm" dedi.

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Olay, geçen haziran ayında Gemlik ilçesinde meydana geldi. Tuncay Tuncel, evlerinin arasında bulunan bahçe duvarı nedeniyle tartıştığı Nizamettin Güngörmüş’ü tüfekle vurarak öldürdü.

Cinayet anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Tuncel’in (55), kaçmaya çalışan Güngörmüş’e (55) ateş ettiği, yere düştükten sonra da tüfeğin namlusuyla başına vurduğu görüldü.

Tuncay Tuncel hakkında ‘kasten adam öldürmek’ suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İlk kez hakim karşısına çıkan Tuncel, Güngörmüş’ün ailesinden özür dileyip, “Bahçemde esrar yetiştirmek istedi. Bu sebeple aramızda kavga çıktı. Beni öldürmeye çalıştı. Ben de silahımı korkutmak için yere doğru ateş ettim ve öldü. Öldürme ve yaralama niyetiyle hareket etmedim. Çok üzgünüm, pişmanım” dedi.

Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek eksik evrakların beklenmesi ve tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.