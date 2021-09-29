Öldürülen Hülya Güllüce’nin ailesi adalet arıyor

Adana’da birlikte yaşadığı Abdullah Kaya tarafından tabancayla vurularak öldürülen 1 çocuk annesi Hülya Güllüce cinayetinin ilk duruşması gerçekleşti.

Mehmet SERBES

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Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya müdahil olarak katılan CHP Adana Kadın Kolları Başkanı Av. Oya Tekin ile CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, kadın cinayetlerinin önlenmesi için hükümeti göreve çağırdı.

Duruşma sonrası açıklama yapan Av. Oya Tekin, “Yaklaşık 1 yıl önce öldürülen Hülya'nın katili sadece onu tasarlayarak öldüren Abdullah Kaya değildir. Hülya'nın katili her gün üretilen, tekrar üretilen kadın şiddetine karşı gerekli yasal korumaları, tedbirleri almadan, kadının güçlendirilmesi konusunda gerekli politikaları oluşturmayan iktidardır, yönetenlerdir. Hülya gibi diğer kadınlar da yaşam haklarına sahip olmak, yaşamları üzerinde karar vermek istedikleri için öldürüyorlar, her gün teker teker Türkiye'de. Cinayetlere dur demek için adliyedeyiz. Davaların takibine devam edeceğiz. Kadın cinayetlerine son verilinceye kadar” diye konuştu.

Hülya Güllüce'nin de diğer öldürülen kadınlar gibi bir erkek şiddetinin, cinayetinin kurbanı olduğunu vurgulayan CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin ise “Cinayetlerin müsebbibi İstanbul Sözleşmesi'nden bir gece yarısı ayrılmak isteyenlerdir. Kadın cinayetleri kabul edilebilir bir noktadan çıkmıştır. Artık Türkiye'de kadın cinayeti görmek, duymak istemiyoruz. Her gün en az 3 kadının öldürüldüğü, erkeklerin de gurur, namus kisvesi altında kadınların yaşamına son verdiği bir Türkiye'de yaşamak istemiyoruz. İstanbul Sözleşmesi'nin kanuni vasıflarının Hülya Güllüce cinayeti davasında ve tüm kadın cinayetleri davasında yerine getirilmesini bekliyoruz” dedi.

Öldürülen Hülya Güllüce'nin annesi Arife Güllüce de, “Kızım geri gelmeyecek. Başkaları da yanmasın, benim gibi olmasın. Bu kadar, bir şey diyemiyorum” diye konuştu.

Duruşması öncesi, anında ve sonrasında güçlükle ayakta durduğu gözlenen Hülya Güllüce'nin babası Mehmet Ali Güllüce ise konuşamadı ve kafasını sallamakla yetindi. Hülya Güllüce'nin ailesine CHP Çukurova İlçe Kadın Kolları Başkanı Fatma Bayındır ve Yüreğir İlçe Kadın Kolları Başkanı Hürühan Erkek ile çok sayıda avukat ve CHP'li kadın da destek verdi.