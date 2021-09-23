Ölüme neden olan İETT şoförü: 3-5 saniye telefona baktım

Çift katlı İETT otobüsünün bariyere çarpması sonucu 31 yaşındaki yolcu Sevgi Yamaç Yalçın'ın hayatını kaybetmesine, Munür Bozkurt'un ise yaralanmasına neden olan şoför Baki Tatlı, "Telefona 3-5 saniye baktım" dedi.

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İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu sanık Baki Tatlı, tutuklu bulunduğu cezaevinden getirildi. Mahkemede maktulün ailesi ve avukatları hazır bulundu.

Mahkemede savunmasını yapan Baki Tatlı, “Telefona 3-5 saniye baktım. Şarjın yerinden çıkıp çıkmadığını kontrol etmek istediğim esnada bariyerlere vurdum. Bariyerlere vurduktan sonra da başka araçlar bana çarpmasın diye aracı emniyet şeridine doğru çektim. İki şeritli bir yoldu. Araç beni sol tarafımdan sıkıştırdı. 2 çocuk babasıyım kirada oturuyorum. Olay nedeniyle pişmanım, beraatımı talep ediyorum. Yaklaşık 20 senedir otobüs şoförlüğü yapıyorum” ifadelerini kullandı.

“POLİS MEMURLARIN GETİRDİĞİ CİHAZ ARIZALIYDI”

Mahkemede hakimin “Uyuşturucu, sigara içiyor musun?” sorusuna cevap veren sanık Baki Tatlı, “Uyuşturucu madde kullanmıyorum. Zaten olay günü oruçluydum. Kazadan sonra sigara içtim. Polis memurlarının getirdiği cihaz arızalı bir cihazdı. Ben daha önce hiç uyuşturucu madde kullanmadım. Sarma tütün kullanıyorum. Ben yokuş aşağı olduğu için tünele hızlı girip girmediğimi bilmiyorum” dedi. Hakim “Dosyaya göre 8 saniye bakmışsın.” diye sorunca sanık Tatlı, “Telefona 5 saniye baktığımı düşünüyorum” dedi.

“5 YAŞINDA BİR ÇOCUĞUM VAR”

Kazada hayatını kaybeden Sevgi Yamaç Yalçın’ın eşi Ramazan Yalçın sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, “5 yaşında bir çocuğum var şikayetçiyim. Cezalandırılsın istiyorum, ben araştırdım. Başka kazası da vardı. Hiçbir şey olmamış gibi. Ben her şeyimi kaybettim şikayetçiyim” dedi. Maktulün babası Hüseyin Yamaç da sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi.

Sanık hakkında Adli Tıp İhtisas Dairesi’nden rapor alınmasına karar veren mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

15 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

İstanbul Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 21 Nisan günü saat 06.30 sıralarında Sultangazi Mescid-i Selam’dan 34 TN 2686 plaka sayılı özel halk otobüsünü devir alan şüphelinin 36L hattının seferini yapmak üzere yola çıktığı belirtildi. Sabah saat 07.21 sıralarında Beşiktaş’taki Balmumcu Tüneli içerisine giren otobüs şoförü Baki Tatlı’nın araç kullandığı sırada sol eline şarj bağlantısında olan cep telefonunu eline alarak telefonuyla uğraşmaya başladığı, bu sırada hızını azaltmayarak 30 km hız limiti olan tünele 61 km hızla girerek tünel içerisinde bariyerlere çarptığı anlatıldı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otobüsü düzeltmek için 65-67 km hıza çıkan şoförün, bariyerlere saplandığı, 31 yaşındaki Sevgi Yamaç Yalçın otobüse saplanan bariyere sıkışıp hayatını kaybettiği kaydedildi. Munür Bozkurt’un ise vücudunda kırık olacak şekilde ağır yaralandığı belirtildi. İddianamede şüpheli şoför Baki Tatlı hakkında “Taksirle ölüme ve yaralama neden olmak” suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis isteniyor.

DHA

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– Beşiktaş'ta bariyerlere çarpan otobüs şoförü hakim karşısında

– İETT şoförü Baki T.:

– “Şarjı kontrol ederken oldu, pişmanım”

Sema Demir – İrem Demir

İSTANBUL (İHA) – Beşiktaş’ta cep telefonuyla ilgilendiği esnada bariyerlere çarparak 1 kişinin ölümüne, 1 kişinin yaralanmasına neden olduğu iddia edilen çift katlı İETT otobüsünün şoförü, 15 yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıktı. Kaza nedeniyle pişman olduğunu söyleyen sanık, “Şarjın yerinden çıkıp çıkmadığını kontrol etmek istediğim esnada bariyerlere vurdum” dedi.

Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda 21 Nisan tarihinde yaşanan kazada Baki T. hakimiyetindeki çift katlı İETT otobüsü kontrolden çıkarak bariyerlere çarpmış, kazada Sevgi Yamaç Yalçın hayatını kaybetmiş, Münir Bozkurt ise yaralanmıştı. Kazanın ardından hakkında dava açılan otobüs şoförü Baki T., ‘taksirle ölüme veya yaralanmaya neden olma' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıktı. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Baki T. ve maktul Sevgi Yamaç Yalçın'ın müşteki ailesi ile taraf avukatları hazır bulundu.

“Şarjın yerinden çıkıp çıkmadığını kontrol etmek istediğim esnada bariyerlere vurdum''

Kaza esnasında telefonunun şarjda olduğunu belirten tutuklu sanık Baki T., “Şarj bağlantısını alarak telefonla uğraştım. Normalde seyir halinde gidiyordum. Soldan araç geldi, sağa girdim. Telefon şarjdan düştü. Şarjın yerinden çıkıp çıkmadığını kontrol etmek istediğim esnada bariyerlere vurdum. Bariyerlere vurduktan sonra da başka araçlar bana çarpmasın diye aracı emniyet şeridine doğru çektim. İki şeritli bir yoldu. Araç beni sol tarafımdan sıkıştırdı'' dedi.

“Telefona 3-5 saniye anca baktım''

Mahkeme başkanının uyuşturucu veya sigara kullanıp kullanmadığını sorması üzerine sanık Baki T., “Uyuşturucu madde kullanmıyorum. Zaten olay günü oruçluydum. Kazadan sonra sigara içtim. Polis memurlarının getirdiği cihaz arızalı bir cihazdı. Ben daha önce hiç uyuşturucu madde kullanmadım. Ben telefona 3-5 saniye anca baktım. Normalde sarma tütün içiyorum günde 10-15 arası. Ben yokuş aşağı olduğu için tünele hızlı girip girmediğimi bilmiyorum. Telefona 5 saniye baktığımı düşünüyorum. Olay nedeniyle pişmanım, beraatımı talep ediyorum” ifadelerini kullandı.

“5 yaşındaki kızımla neler yaşadığımı ben bilirim”

Kazada hayatını kaybeden Sevgi Yamaç Yalçın'ın eşi Ramazan Yalçın ise, sanığın en ağır cezayı almasını istediğini söyleyerek, “Bu zamana kadar sanığın aile tarafı ne aradılar ne sordular. Hiçbir şey olmamış gibi. 5 yaşındaki kızımla neler yaşadığımı ben bilirim. Her şeyimizi kaybettik'' şeklinde konuştu.

Duruşmada görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Baki T. için Adli Tıp İhtisas Dairesi'nden rapor talep edilmesine, sanığın tutukluluk halinin devamına ve eksikliklerin giderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli şoför Baki T.’nin Beşiktaş’taki Balmumcu Tüneli’ne girdiği esnada telefonu ile ilgilendiği aktarıldı. Şüphelinin hız limiti 30 km olan tünele 61 km hızla girdiği belirtilen iddianamede, otobüsün tünel içerisindeki bariyerlere çarptığı kaydedildi. İddianamede şüpheli Baki T.’nin çarpmanın etkisiyle savrulan otobüsü düzeltmek için hızını arttırdığı ve aracın bariyerlere saplandığı kaydedildi. Kaza sonucu 31 yaşındaki Sevgi Yamaç Yalçın'ın otobüse saplanan bariyere sıkışıp hayatını kaybettiğinin anlatıldığı iddianamede, Münir Bozkurt’un ise vücudunda kırık olacak şekilde ağır yaralandığı belirtildi. İddianamede şüpheli Baki T.’nin seyir halinde cep telefonu kullanarak kural ihlalini gerçekleştirdiği, hızını iki kat arttırarak ölümlü ve yaralamalı kazaya sebebiyet verdiği belirtildi. Şüphelinin asli kusurlu olduğu belirtilerek, hakkında ‘taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma’ suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

(SD-İD-NSO-CC-Y)

23.09.2021 14:21:14 TSI

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