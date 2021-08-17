Ölümlü kavgada silahlar ikinci kez ateşlenmiş

İstanbul Pendik'te komşular arasında gürültü sebebiyle yaşanan ve cinayetle sonuçlanan olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. İki taraf arasında yaşanan kavgada ölen Murat Ü.'nün olaydan bir süre önce 2 oğluyla birlikte cinayet şüphelisinin oğlunun bulunduğu aracı kurşunladığı öne sürüldü. O ana ait görüntüler de ortaya çıktı.

SOZCU.COM.TR

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Cinayetle sonuçlanan olay, 2 Ağustos’ta yaşanan komşular arasındaki tartışmayla başladı. İddiaya göre, Murat Ü.’nün çocukları gürültü yapınca komşusu Abdulkadir S.’nin çocukları önce uyarıda bulundu. Ancak gençler arasındaki tartışma küfürleşmeye, ardından da sopa ve demir çubuklu kavgaya dönüştü. Taraflar, yapılan ihbarlar üzerine olay yerine giden polis ekiperince emniyete götürüldü. Haklarında işlem yapılan iki taraf arasındaki kavga burada son bulmadı.

POMPALİ TÜFEKLE ATEŞ EDİLDİ

İddiya göre, Murat Ü., olay sabahında 2 oğluyla birlikte aracını yol kenarına çekerek, Abdulkadir S.’nin oğlu Arif S.’yi bekledi. Arif S. minibüsüyle geçerken, Murat Ü.’nün oğullarından biri Arif S.’yi durdurarak konuşmak istedi. Kameralara da yansıya o anlarda, Murat Ü.’nün oğlunun bir anda geriye doğru koştuğu görülüyor. Arif S.’nin aracıyla hareket etmesinin ardından ise silah sesleri duyuluyor. Pompalı tüfekle yapılan 8 el atışta, saçmalar araca isabet edereken, elinde silah bulunan bir kişinin koştuğu görülüyor.

BU SEFER KARŞI TARAF ATEŞ ETTİ

Yaşanan bu olaydan sonra, polisin işlem yaptığı Murat Ü.’nün 11 gün sonra evine döndüğü öne sürüldü. Komşular arasındaki yaşanan sorunlar devam ederken, 14 Ağustos’ta iki taraf yeniden karşı karşıya geldi. İddiaya göre, Abdulkadir S., oğlunun kavga ettiğini görünce pompalı tüfekle ateş etti. Saçmaların isabet ettiği 53 yaşındaki Murat Ü. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

KOCAELİ’DE YAKALANDILAR

Gençlerin gürültüsü sebebiyle başlayan, iki kez silahların ateşlendiği ve ölümle son bulan kavga sonrasında, Abdulkadir S. ve oğlu Arif S. Kocaeli’nde gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.