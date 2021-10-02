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Ölümü şüpheli bulundu! İnceleme başlatıldı

Samsun'da evinden kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 1 çocuk annesi kadının ölümü şüpheli bulundu.

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Ölümü şüpheli bulundu! İnceleme başlatıldı

Olay, Samsun’un 19 Mayıs ilçesi Pazar Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, evinden rahatsızlanarak 19 Mayıs Devlet Hastanesine kaldırılan 1 çocuk annesi Duygu B.A.(31) hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Genç kadının ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. İHA

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