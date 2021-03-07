Önce kendi evini sonra akrabalarının evini ateşe verdi

Olay, saat 21.00 sıralarında Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu ve cezaevinden yeni çıktığı ileri sürülen Yunus Y., önce kendi evini daha sonra akrabalarının evini ateşe verdi. Bölgeden duman yükseldiğini görenler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın sonrası beş ev kullanılamaz hale gelirken, yanan müstakil evlerin çevresinde bulunan apartmanlardaki vatandaşlar da dumandan etkilendi.

KAYIPLARA KARIŞTI

Yunus Y.’nin akrabalarının evlerinde olduğu sırada camlarını kırarak ateşe verdiği, içeride bulunan kişilerin ise kısa sürede evi terk ederek kurtulduğu öğrenildi. Polis, olayın ardından kaçan Yunus Y.’nin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)