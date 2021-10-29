Ordu’da atlı ve bisikletli fener alayı

Ordu'da 29 Ekim Cumhuriyeti Bayramı dolayısıyla bisiklet ve at binenlerin de eşlik ettiği fener alayı düzenlendi.

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yurt genelinde olduğu Ordu’da da etkinliklerle kutlandı. Altınordu ilçesinde atlı ve bisikletli kortej yürüyüşü düzenlendi. Durugöl Mahallesi Soya Caddesi’nden başlayan fener alayına protokol mensupları, asker erkanı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kalabalık grup ellerindeki meşaleler ve Türk bayraklarıyla yürüyüş yaptı. Vatandaşlarda balkonlarından alkışlarla yürüyüşe destek verdi. Yaklaşık 5 kilometrelik yürüyüşün ardından fener alayına katılanlar İlkadım Anıtı’nda gökyüzüne dilek feneri ve balon bıraktı. DHA