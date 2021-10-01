Ordu’da FETÖ/PDY operasyonunda tutuklu sayısı 21’e yükseldi

Ordu'da, FETÖ/PDY'nin 'yeni il yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli daha tutuklandı. Operasyonda tutuklu sayısı 21'e yükseldi.

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Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca FETÖ/PDY’nin ‘yeni il yapılanması’na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında geçen hafta operasyon düzenlendi. Operasyonda, 6 ay süreyle dinleme, teknik ve fiziki takip sonucu 16’sı KHK ile ihraç edilen kamu görevlisi olmak üzere 44 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 23’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 19’u ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sorgusuna devam edilen 2 şüpheli ise bugün, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı 21’e yükseldi. DHA