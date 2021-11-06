Ördüğü yün çorapları Suriye’ye gidecek askerlere hediye etti

Tokat'ın Niksar ilçesinde yaşayan Ayşe Çakan (89), elleriyle ördüğü yün çorapları Suriye bölgesinde görev almaya hazırlanan Tokat İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Özel Harekat Taburundaki askerlere hediye etti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Niksar ilçesine bağlı Köklüce köyünde yaşayan Ayşe Çakan, 112 Çağrı Merkezi’ni arayarak Tokat Jandarma Komando Tabur Komutanlığı’nda görevli askerler için 43 çift yün çorap ördüğünü, bunları teslim etmek istediğini söyledi. Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli askerler, Çakan’ı evinde ziyaret etti.

Çakan, ördüğü yün çorapları askerlere teslim etti. Askerleri çok sevdiğini söyleyen Çakan, “Yetim ve öksüz büyüdüm. Bir hayır yapacağım diye vaat ettim. Elimden geldiğini yapacağım. Allah sizlere güç kuvvet versin. Allah sizi korusun” dedi.

Jandarma görevlileri ise komandoların yakın zamanda Suriye’de görev alacağını belirterek Çakan’a elini öperek teşekkür etti. DHA

İlginizi Çekebilir 2 askerimizi şehit eden terörist yakalandı