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Örümcek adam gibi tırmandı, telefonu çalıp kayıplara karıştı

İstanbul Arnavutköy’de hırsız, örümcek adam gibi tırmanarak girdiği daireden cep telefonunu çalarak kaçtı.

Yayınlanma: 09:53 - 30 Eylül 2021 Güncellenme:
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Olay, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede bulunan bir apartman dairesini gözüne kestiren Y.U., apartmanın altında bulunan demir parmaklıklardan tırmanarak daireye girdi.

Daire içerisinde bulunan telefonu alarak yine aynı şekilde apartman girişindeki demirlere tutunarak kaçan hırsız, güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Olayın ardından yakalanan zanlı adliyeye sevk edildi. İHA

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