Osmangazi Köprüsü siste kayboldu
Kocaeli sabah saatlerinde yoğun sis ile örtülürken İzmit Körfezi ve Osmangazi Köprüsü havadan görüntülendi.
Kocaeli’de sabah erken saatlerinden itibaren etkili olan siste Osmangazi Köprüsü kayboldu.
İzmit Körfezi’ni birbirine bağlayan Osmangazi Köprüsü sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sisle kaplandı.
Havadan görüntülenen köprü sis nedeniyle sadece üst kısımları gözüktü. Köprünün siste kaybolduğu görüntüler DHA ekibi tarafından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Deniz Kontrol uçağıyla havadan görüntülendi.