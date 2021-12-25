Osmangazi Tüneli’nde TIR devrildi!
Adapazarı-Bilecik yolundaki Osmangazi Tüneli'nde devrilen TIR'ın sürücüsü F.Y. yaralandı. Kaza nedeniyle trafikte aksama meydana gelirken, uzun araç kuyrukları oluştu.
Kaza, saat 06.00 sıralarında, Adapazarı- Bilecik kara yolu üzerindeki Osmangazi Tüneli’nde meydana geldi. Adapazarı’ndan Eskişehir yönüne giden F.Y. yönetimindeki TIR, kontrolden çıkarak devrildi.
İhbarla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan sürücü F.Y., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik, uzun süre aksarken, kara yolunda araç kuyrukları oluştu. Ekiplerin çalışmalarının ardından TIR’ın yoldan kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü. DHA