Osmaniye’de evleri yanan ailelere yeni evleri teslim edildi

Osmaniye merkeze bağlı Kazmaca köyünde başlayan orman yangınının 15 kilometrelik alana yayılmasıyla yaklaşık bin 500 hektar alanın küle döndüğü bölgede evleri tamamen yanarak küle dönen ailelere yeni evleri ise teslim edildi.

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Merkeze bağlı Kazmaca köyü, Meydan Mahallesi’nde 28 Temmuz günü saat 15.15’te başlayan orman yangını rüzgarın da etkisiyle kısa sürede 15 kilometrelik bir alana yayılmıştı. Yerleşim yerini tehdit eden alevlere karşılık merkeze bağlı Kazmaca ve Sarpınağzı köyleri başta olmak üzere Kadirli ilçesi Karatepe köyüne bağlı birçok mahalle de tedbir amaçlı boşaltılmıştı.

Yangının ardından, “Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi” de ilan edilen bölgede yaralar hızla sarılırken, felaketin arkasında bıraktığı yıkımlar arasında evleri tamamen yanarak küle dönen Ünal Babaoğlan, Bilal Torşahin ve Fazlı Torşahin ailelerinin de evleri kısa sürede yıkılarak yeni evlerin yapımına başlanılmıştı. Yaklaşık 2 ay gibi kısa sürede evleri yeni baştan yapılan Ünal Babaoğlan, Bilal Torşahin ve Fazlı Torşahin ailelerinin evleri teslim edildi.

“YETER Kİ CANA GELMESİN, HEPSİ KARŞILANIR”

Her daim vatandaşların yanında olduklarını ifade eden Vali Erdinç Yılmaz, şunları söyledi:

“Kazmaca köyünde yanan bir evimiz yaklaşık 2 ayda bitirildi ve teslim edildi. Karatepe köyümüzde tamamen yanan iki evimiz vardı. Evlerimiz yapıldı ve vatandaşlarımıza teslim edildi.

Vatandaşlarımızdan herhangi bir ücret talep edilmeden devletimizin imkânları ve hayırseverlerimizin destekleri ile evlerimiz tamamlandı.

Allah felaketlerden, kazalardan hepimizi, milletimizi korusun. Yeter ki cana gelmesin, hepsi karşılanır. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Biz her zaman vatandaşlarımızın yanındayız.” İHA

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