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Osmaniye’de kaçak alkol operasyonu

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde yılbaşı öncesi yapılan denetimler kapsamında 91,54 litre kaçak alkol ile 4 bin 483 adet içime hazır sarma sigara ele geçirildi.

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Osmaniye’de kaçak alkol operasyonu

Yılbaşına sayılı günler kala kaçak alkol denetimlerini arttıran Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde M.C.'ye ait iş yeri ile ikamette arama yaptı.

Arama neticesinde 18 adet 5 litrelik pet şişelerin içerisinde 91,54 litre kaçak alkol ile 23 adet makaron kutusu içerisinde de 4 bin 483 adet içime hazır sarma sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.C. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. İHA

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