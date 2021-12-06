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Osmaniye’de yaralı taşıyan ambulans devrildi: 3’ü sağlık çalışanı 4 yaralı

Osmaniye'de hafif ticari araç ile çarpışan, içinde yaralının olduğu ambulans devrildi. Kazada 3'ü sağlık çalışanı 4 kişi, yaralandı.

Yayınlanma: 17:30 - 06 Aralık 2021 Güncellenme:
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Osmaniye’de yaralı taşıyan ambulans devrildi: 3’ü sağlık çalışanı 4 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde, Musa Şahin Bulvarı Vilayet kavşağında meydana geldi. Kaza yerinden aldığı yaralıyı Osmaniye Devlet Hastanesi’ne taşıyan H.Y. yönetimindeki 80 HD 996 plakalı ambulans, Yusuf K.’nin kullandığı 01 VY 212 plakalı hafif ticari araçla çarpışıp devrildi.

Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, ambulanstaki kişi ile 3 sağlık çalışanı yaralandı. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. DHA

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