Otel işletmecisi çiftin öldürülmesine ilişkin 3 şüpheli tutuklandı

Avcılar’da otel işletmecisi Esra ve Nuri Yıldız çiftinin öldürülmesine ilişkin adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Beyoğlu’nda otel işleten Esra ve Nuri Yıldız çifti, 10 Ekim günü Avcılar’da öldürülmüştü. Olayı araştıran polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek zanlıların eşkallerini belirlemişti.

İncelemelerin ardından 10 Ekim günü saat 22.00 sıralarında Beyoğlu'ndaki otellerinden çıkan Nuri Yıldız'ın Bahçelievler'de yol kenarında aracını durdurarak beklemeye başladığı, bir süre sonra başka bir aracın arkasına yanaştığı ve içindeki iki kişinin Yıldız'ın aracına yaklaşarak silahla ateş edip öldürdüğü belirlenmişti. Zanlıların Nuri Yıldız’ın yeğenleri Ferhat Y. ve Mühyettin Y. oldukları tespit edilmişti.

Zanlılar, Haramidere'de Yıldız'ın cesedini ağaç altına bırakmıştı. Şüphelilerin ardından çiftin yaşadığı eve gelerek Esra Yıldız'ın boğazını bıçakla keserek öldürdüğü ve Nuri Yıldız'ın aracını yaktıkları da tespit edilmişti.

Şüpheliler Ferhat Y. (27), Mühyettin Y. (35), Aleyna Y. (20), Fahri Y. (58), Zübeyde Y. (65), Songül Y. (37) ve Berfin Y. (26) emniyetteki işlemlerinin ardından bugün öğle saatlerinde Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edilmişti.

Nöbetçi mahkemede ifade işlemleri tamamlanan 3 şüpheli tutuklanıp cezaevine gönderilirken, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (İHA)