Otobüste üzerinde kokain ile yakalanan kişi gözaltına alındı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde İstanbul’dan uyuşturucu getirdiği tespit edilen bir kişi otobüste yapılan aramada 50 gram kokain ile yakalandı.

Yaşar ANTER

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İstanbul’dan Bodrum’a gelen bir yolcu otobüsünde uyuşturucu olduğu ihbarı üzerine otobüste polis tarafından operasyon yapıldı.

Muğla Valiliği'nden yapılan açıklamada operasyon ile ilgili olarak şunlar belirtildi:

* Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz Bodrum Grup Amirliği ekiplerince yapılan saha çalışmalarında D.Ö isimli şahsın İstanbul ilinden uyuşturucu madde getireceği bilgisi alınmıştır.

* Cumhuriyet Savcısı'ndan alınan arama ve el koyma kararına istinaden; Bodrum ilçesi Torba uygulama noktasında durdurulan otobüs içerisinde yakalanan D.Ö isimli şahsın yapılan üst aramasında, net ağırlığı 50 gr. olan kokain maddesi ele geçirilmiştir.

* ‘TCK188-Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan gözaltına alınan şahıs işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecektir.