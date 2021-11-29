Otobüsten 2 bin 100 ecstasy çıktı

Mersin'de şehirlerarası sefer yapan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada piyasaya sürülmek üzere 2 bin 100 adet uyuşturucu Ecstasy hap ele geçirildi.

Ali Ekber ŞEN

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Mersin’de alınan bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, şehirlerarası seyahat firmasına ait otobüste yaptığı aramada 2 bin 100 adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçirdi. Yakalanan B.K ile ilgili işlemler sürüyor.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalarının aralıksız devam ettiği bildirildi. Sürdürülen çalışmalar kapsamda merkez Toroslar ilçesinde faaliyet gösteren şehirlerarası seyahat firmasına ait bir otobüste uyuşturucu bulunduğu ihbarını alan ekipler, harekete geçti. Belirlenen otobüste narkotik dedektör köpeğinin de katılımıyla arama yapan ekipler, 2 bin 100 adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçirdi.

Olayla ilgili B.K. isimli şahıs gözaltına alındı.

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