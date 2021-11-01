Otobüsün çarptığı otomobil takla attı

Karabük'te yolcu otobüsünün çarptığı otomobil takla attı. Otomobil sürücüsü Tuğba Ö. kazadan yara almadan kurtulurken, bir yolcu, otobüs sürücüsünü hız yapmaması için uyardığını söyledi.

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Kaza saat 16.30 sıralarında, Karabük-Safranbolu Sanayi kavşağında meydana geldi. Safranbolu istikametine giden Adil A. yönetimindeki 34 BVD 920 plakalı yolcu otobüsü, Tuğba Ö. yönetimindeki 34 FU 117 plakalı otomobile çarptı.

Otomobil çarpmanın etkisiyle kaldırıma çarparak takla attı. Ters dönen otomobilin sürücüsü kazada yaralanmadı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri geldi. Tuğba Ö. ile Adil A. polise ifade verirken, Tuğba Ö. otobüs sürücüsünün kendisini sıkıştırdığını söyledi.

YOLCU SÜRÜCÜYÜ “HIZ SINIRINI GEÇME” DİYE UYARMIŞ

Kaza sonrası otobüste bulunan bir yolcu ile otobüs sürücüsü arasında da kısa süreli tartışma yaşandı. Tartışmada yolcu, şoförü hız konusunda daha önce uyardığını belirterek, “Kaptana söyledim, ‘lütfen dikkatli kullan’, ‘lütfen yavaş kullan’, ‘hız sınırını geçme’ dedim. Tabela vardı radarda 98 seni gösteriyordu, tabelada hız sınırı 50 yazıyordu” diyerek tepki gösterdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA