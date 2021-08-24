Otomobil 200 metrelik uçuruma devrildi: 3 ölü

Adana'nın Kozan ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin 200 metrelik uçuruma devrilmesi sonucu dede, babaanne ve torunu hayatını kaybetti.

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Kaza, bugün ilçeye bağlı Kalkumaç ve Akkaya mahallelerinin arasından geçen Tilki Deresi yakınında meydana geldi.

Mehmet Ali Atalay yönetimindeki plakası belirlenemeyen otomobil, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu 200 metrelik uçuruma devrildi.

Kazayı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye erlerinin araçtan çıkarttığı sürücü Mehmet Ali Atalay, eşi Eşe Atalay ve torunları İbrahim Atalay’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenazeler, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. DHA