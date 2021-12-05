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Otomobil 50 metreden uçtu! Yaralılar var

Zonguldak'ta kontrolden çıkarak yaklaşık 50 metre yükseklikten ormanlık alana uçan otomobilde bulunan 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

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Otomobil 50 metreden uçtu! Yaralılar var

Kaza, Zonguldak-Ankara Karayolu Sapça mevkisinde meydana geldi. Tugay Yiğit (27) yönetimindeki 16 ALM 259 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ormanlık alana uçtu.

AĞAÇLAR SAYESİNDE KURTULDULAR

Otomobil dereye düşmekten ağaçlar sayesinde kurtuldu. Kazada, sürücü Tugay Yiğit ile araçta bulunan Şerafettin Yiğit (75), Sadullah Yiğit (62) ve 4 yaşındaki Umut Yiğit yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücüler yardıma koşarken, haber verilmesi üzerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri geldi.

Yaralılar, ekipler tarafından araçtan çıkartılarak kurtarıldı. Yaralanan 4 kişi olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. DHA

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