Otomobil almak için Balıkesir’den İzmir’e gelen iki kişinin 75 bin TL’sini gasbettiler

İzmir'in Bayraklı ilçesine, 75 bin TL nakit parayla otomobil almak için Balıkesir'den gelen 2 kişi, araç sattıkları ileri sürülen 2 şüpheli tarafından gasbedildi. Gasp olayını gerçekleştirilen şüpheliler polis ekiplerince yakalanırken, şüphelilerden birinin sevgilisine televizyon ve yüzük gibi hediyeler aldığı ortaya çıktı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Olay, Bayraklı ilçesine bağlı Doğançay Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Ö.C. ve G.A., bir internet sitesinde gördükleri otomobili satın almak istedi. Balıkesir’den İzmir’e gelen iki kişi, otomobil satışında aracı olduğu iddia edilen Ö.K. (28) ile irtibat kurdu.

Yapılan görüşme sonrasında taraflar, Doğançay Mahallesindeki bir adreste buluşmak için anlaştı. Bir süre sonra Ö.C. ve G.A.,Ö.K. ile buluşmak için anlaştıkları adrese geldi. G.A., Ö.C. ve Ö.K., otomobil sahiplerini beklediği sırada, yüzü maskeli ve elinde tabanca olan iki şüpheli gelerek G.A. ve Ö.C.’nin para ve cep telefonlarını gasbetti.

75 bin TL nakit para ve cep telefonlarını alan iki şüpheli hızla olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı. Olayın ardından mağdur olan G.A. ve Ö.C., durumu polise bildirdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, G.A.,Ö.C. ve Ö.K.’nin ifadesine başvurdu.

Ayrıca polis, çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye aldı. Yapılan sorgulamalarda, Ö.K.’nin verdiği bilgiler doğrultusunda şüphelilerin U.V. (33) ve A.D. (29) olduğu belirlendi.

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yürütülen soruşturmayı derinleştirdi. Yapılan çalışmalar sonucunda, iki şüphelinin de A.D.’nin Karabağlar ilçesinde oturan sevgilisinin evinde kaldığı belirlendi.

Eve baskın yapan polis, şüphelileri yakaladı. Yapılan aramada, 36 bin 885 TL ve 100 dolar ile olay günü gasbettikleri cep telefonları ve olayda kullanılan suç aleti ele geçirildi. İki şüpheli de gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

SEVGİLİSİNE YÜZÜK VE TELEVİZYON ALMIŞ

Emniyette sorgulanan şüphelilerin, gasbettikleri paranın bir bölümünü kısa süre içerisinde harcadıkları öğrenildi. Şüpheli A.D.’nin sevgilisine yüzük ve televizyon aldığı da ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan U.V. ve A.D., sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Aracı olduğu iddia edilen Ö.K.’nin ise ifadesinin ardından serbest kaldığı öğrenildi. DHA