Otomobil çalan oğluna adliye çıkışı tepki gösterdi

Aksaray'da, bir otomobili çalan şüpheli, çalıntı otomobille seyir halindeyken polisin dur ihtarına uymadı. Yaşanan takip sonucunda yakalanan şüpheli Ali B.'nin (24) annesi adliye önünde oğluna saldırarak sinir krizi geçirdi.

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Olay, dün sabah merkez Fatih Mahallesinde meydana geldi. Ahmet İnceöz, 68 DU 628 plakalı otomobilinin evinin önünden çalınması sonrası durumu polise bildirdi. Hırsızlık ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak şüphelinin Ali B. isimli kişi olduğunu tespit etti.

Polis ekipleri dün gece Kurtuluş Mahallesinde Ali B.’nin kullandığını tespit ettikleri bir otomobile dur ihtarında bulundu. Şüpheli uyarılara rağmen kaçmaya başladı. 15 dakikalık takip sonunda polis ekipleri, otomobilin önünü kesti. Ali B., otomobilden inip, yaya olarak kaçmaya çalıştı.

Yaşanan takip sonucu şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen Ali B., bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adliye çıkışında Ali B.’nin annesi oğluna saldırarak, yaptığı hırsızlığa karşı tepki gösterdi. Polis ekipleri ve yakınları sinir krizi geçiren anneyi sakinleştirmek için uzun süre çaba sarf etti. Otomobil ise sahibi Ahmet İnceöz’e teslim edildi. DHA