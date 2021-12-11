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Otomobil sulama kanalına düştü! Sürücü hayatını kaybetti

Aydın'ın Çine ilçesinde, kontrolden çıkıp, sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü çiftçi Alaattin Uyar, yaşamını yitirdi.

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Otomobil sulama kanalına düştü! Sürücü hayatını kaybetti

Çine’nin kırsal Cuma Mahallesi’nde çiftçilik yapan Alaattin Uyar, saat 08.00 sıralarında, tarlasına gitmek için otomobiliyle yola çıktı. Aydın-Muğla yolu Çaltı Ovası yakınlarında, Uyar’ın kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki sulama kanalına düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Alaattin Uyar’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma, kazayla ilgili çalışma başlattı. DHA

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