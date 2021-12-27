Otomobilde ele geçirilen 20 tabancayı satacakmış

Kocaeli'de polisinin dün durdurduğu bir otomobilde ele geçirilen 20 ruhsatsız tabancanın yasa dışı satılmak üzere kente getirildiği belirlendi.

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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün TEM Otoyolunda takibe aldığı bir otomobili İzmit Gültepe mevkiindeki bir dinlenme tesisinde durdurdu. Araçta yapılan aramada yedek lastiğin bulunduğu yerde, bagajdaki iki bölümde, motor kısmında ve vites kutusundan tabancalar çıktı.

Araç sürücüsü E.M.’nin gözaltına alındığı operasyonda, 20 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Türkiye’ye kaçak olarak sokulan tabancaların, Kocaeli’de yasa dışı yollarla satılarak, piyasaya sürülmesinin amaçlandığı öğrenildi. Polis ekiplerinin, silah kaçakçılığıyla ilgili soruşturması devam ediyor. DHA

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