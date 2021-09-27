Otomobilin çarptığı at bağıra bağıra öldü

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, aracın çarptığı başı boş at öldü.

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Kaza, Sarımsaklı'da havaalanı karşısındaki eski sağlık ocağı civarında meydana geldi. İsmi ve plakası öğrenilemeyen kadın sürücü ata çarptı. Otomobilde hasar oluşurken, zavallı hayvan ise korkunç bir şekilde yaşamını yitirdi.

Kadın sürücü, atın birden karşısına çıktığını söyledi. Ayvalık Belediyesi tarafından sabah saatlerinde bir kepçe ile traktör römorkuna konularak gömülen atın sahibinin kim olduğu ise öğrenilemedi.

Kazaya şahit olan vatandaşlar, başı boş hayvanların sık sık bu tür kazalara sebep olduğunu ve çoğu zaman da öldüklerini söyledi.