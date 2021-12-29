Otomobilin çarptığı İrem’in beyin ölümü gerçekleşti
Trabzon'un Yomra ilçesinde önceki gün yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 26 yaşındaki İrem Keleşoğlu'nun , beyin ölümü gerçekleşti. Polise teslim olan 71 yaşındaki sürücü Yusuf Y.'yi ev hapsi tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.
Kaza, önceki gün saat 22.00 sıralarında Karadeniz Sahil Yolu, Liman kavşağı mevkiinde meydana geldi. Yusuf Y. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil ile yolun karşısına geçmeye çalışan İrem Keleşoğlu’na çarpıp, kaçtı.
Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan İrem Keleşoğlu’nu ambulansla Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Yoğun bakım ünitesine bağlanan genç kızın bugün beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi.
Kaza sonrası kaçan sürücü de, Araklı ilçesinde polis merkezine giderek teslim oldu. Gözaltına alınan sürücü, sevk edildiği adliyede ev hapsi tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. DHA