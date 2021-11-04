Otomobilin tüm parçalarından uyuşturucu çıktı

İstanbul'da uyuşturucu tacirleriyle mücadele eden polis ekipleri, 15 gün içerisinde 3 ilçede operasyon düzenledi. Baskında, biri yabancı uyruklu 8 şüpheli yakalandı; 75 kilo 750 gram Hint keneviri ele geçirildi.

Habip ATAM

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Operasyon, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polis ekipleri; 15-31 Ekim tarihleri arasında, uyuşturucu tacirlerine yönelik, Fatih, Güngören ve Tuzla'da operasyon düzenledi.

Dedektör köpeklerle yapılan aramalarda ele geçirilen malzemelerin büyük kısmı bir otomobilin gizli bölmelerinden çıktı. Polis ekipleri neredeyse, otomobilin iç aksamlarından söktüğü her parçada uyuşturucu buldu. Operasyonlarda gözaltına alınan 8 şüpheli de adliyeye sevk edilirken, otomobile de el konuldu.

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