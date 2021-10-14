Otomobilini göz göre göre köpeğin üzerine sürdü

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde bir sürücü, otomobilini park ederken kaldırımda yatan köpeğin üstüne sürmeye devam etti. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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Yenimahalle ilçesi İlkyerleşim Mahallesi’nde kimliği belirlenemeyen bir sürücü otomobilini park ederken kaldırımda uyuyan köpeği fark etmesine rağmen üzerine sürmeye devam etti.

Köpek aracın geldiğini son anda fark ederek can havliyle kaçarken, başka bir köpeğin ise sürücüye havladığı görüldü.

Sürücü, otomobilini park etmeden olay yerinden uzaklaştı. O anlar güvenlik kameralarına da yansırken, hayvanseverler görüntülere sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi. (İHA)

