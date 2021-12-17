Otomobillerden hırsızlık yapan iki şüpheli güvenlik kamerasına yakalandı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde, otomobillerden teyp, hoparlör ve amfi çaldıkları belirlenen 2 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Şüphelilerin, çaldıkları eşyaları taşıdıkları anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün gece, İstiklal ve Zafer mahallelerinde, kapıları zorlanarak girilen 3 otomobilden, teyp, amfi ve hoparlör çalınması üzerine harekete geçti.

Yapılan çalışma kapsamında çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, 2 şüphelinin çaldıkları malzemeleri taşırken ki görüntülerine ulaştı. Görüntülerden kimlikleri belirlenen Y.Ç. ve B.K. isimli iki şüpheli, evlerine düzenlenen operasyonla aynı gün yakalandı.

Şüphelilerin ev ve üzerlerinde yapılan aramada bir içimlik esrar, çaldıkları teyp, amfi ve hoparlörler ile hırsızlık yaparken kullandıkları takım çantası ve matkap da ele geçirildi. Y.Ç. ve B.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı. DHA